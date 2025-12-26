【モデルプレス＝2025/12/26】女優の倉科カナが12月25日、自身のInstagramを更新。東京タワーをバックにしたオフショルダー姿のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳美人女優「大人の魅力」素肌際立つオフショルコーデ◆倉科カナ、夜景バックにオフショルコーデ披露倉科は「てへっ！Merry Christmas もしサンタが来てくれるなら何をお願いするー？」と綴り、夜景を背にした自撮り動画を投稿。美しい肩のライン