メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県一宮市の病院への新型コロナ補助金をだまし取ったとして、県は元衆議院議員の妻で医療法人の理事について名古屋地検に告訴状を提出しました。 愛知県によりますと今年3月、一宮市の「いまむら病院」で4億円あまりの新型コロナ補助金の不正受給がありました。 名古屋地検特捜部は、今月10日、今村洋史元衆院議員の妻で、病院を運営する医療法人理事、今村有希子容疑者（57）を2023年3