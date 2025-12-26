メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市天白区の相生山緑地を横断する道路について、市は、再来年度以降に工事を再開する方針を明らかにしました。 弥富相生山線は、河村前市長が自然保護などを理由に2010年に約8割完成した状態で工事を中断し事業がストップしていました。 26日の市議会で、市は、来年3月までに地元住民らへ説明した後、来年度の早い段階で測量や地質調査を完了し、再来年度以降に工事を再開する方針を