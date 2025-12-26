『NHK紅白歌合戦』『日本レコード大賞』へ2年連続出場することが決定している新浜レオンが2026年、地元・千葉県白井市を皮切りに、LINE CUBE SHIBUYAファイナルまで、北は北海道から南は沖縄まで全国9都市を巡るツアー＜新浜レオン コンサートツアー2026＞を開催することが発表となった。2025年に開催された自身初の全国ツアー＜新浜レオンファーストコンサートツアー 〜全てあげよう〜＞は、追加公演を含む全公演がソールドアウト