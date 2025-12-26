フィギュアスケーターで女優としても活動する本田紗来（さら、１８）の“絶対領域”あらわな姿に注目が集まっている。２６日までにインスタグラムで「超十代２０２５＠ｎａｇｏｙａありがとうございました」とあいさつ。「オープニングでは、まさかの！私のトークからスタートで、どきどきしました貴重な経験をさせていただけて幸せです本当に」とつづると、オフショットを公開。ミニ丈ワンピにロングブーツをあわせたコー