韓国の高齢者の所得貧困率が、経済協力開発機構（OECD）加盟国の中で最も高い水準であることが分かった。高齢者10人のうち4人は、中位所得の半分にも満たない所得で生活しており、高齢化の速度に比べ、老後所得のセーフティネットが十分に機能していないという指摘が出ている。26日に国家データ処が発表した『韓国の社会動向2025』によると、66歳以上高齢者の所得貧困率は39．7％と集計された。OECD平均（14．8％）の約3倍に達する