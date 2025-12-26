日本の近代史が、常に脱亜の方向だけで進んだわけではない。興亜を掲げたアジア主義が頭角を現した時期もあった。とくに満州事変をきっかけに日本が国際連盟を脱退した1930年代がそうだ。アジア諸国と連帯し、欧米帝国主義の侵略に対抗すべきだという大義名分ではあったが、その本質においては、日本を中心とした“日本版”華夷秩序構築という構想が骨格を成していた。しかし、脱亜論であれ興亜論であれ、いずれも膨張主義と結びつ