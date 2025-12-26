来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（50）が26日、都内で会見を開き、代表選手8人を先行発表した。既に出場を表明しているドジャース・大谷翔平投手（31）らが名を連ね、韓国メディアは警戒感を強めた。今回の発表では、大谷も含め、すべて投手の先行発表となった。MLBからは大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）、松井裕樹（パドレス）の3投手