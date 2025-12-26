柔道整復師のshuheiと申します。現在は表参道で整骨院を経営するかたわら、これまでトップアスリートやアーティストら5万人以上の施術を担当してきた経験をもとに、腰痛や肩こり、姿勢改善など多くの方にとって身近な健康に関する情報をSNSで発信しています。◆年末年始におすすめの身体ケアアイテム年末年始は忙しさや気ぜわしさで身体が疲れやすい時期です。特に、長時間の移動や忘年会、初詣などで体を酷使する機会が増え、