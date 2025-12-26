乃木坂46・菅原咲月（20）が26日までに自身のインスタグラムを更新。クリスマスマーケットショットを投稿した。自身のインスタグラムで「いつかのクリスマスマーケット」とつづった。写真ではクリスマスマーケットを楽しみ様子やチュロスを食べようとする写真などを投稿した。ハッシュタグでは「#christmasmarket」などと記した。ネットでは「横顔の美しさ」「かわいい！」「最高です！」などの声が上がった。