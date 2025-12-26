大相撲の横綱・大の里が26日、茨城県つくばみらい市のアグリホームクリニックから化粧まわしを贈られました。アグリホームクリニック代表が新潟県・糸魚川市出身。横綱も中高の6年間を糸魚川市で過ごしたことに縁を感じ、応援を始めたことから今回の贈呈式が実現。新潟が発祥とされている錦鯉が大きく描かれている化粧まわしを目の当たりにした横綱は「新潟の思いがたくさん込められてつけるのが楽しみ」と述べました。そして今回