大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年2月4日記事は取材時の状況）＊＊＊生まれ育ったのが地方の場合、このまま田舎に暮らし続けるのが嫌で地元を離れた者も少なくない。だが、そのまま東京や大阪などの大都市圏に移り住んだとしても後にUターンしたというのはよくある話だ。