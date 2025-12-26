師走の風物詩としてすっかり定着した有馬記念が28日、中山競馬場で開催される。舞台は中山の芝2500m。外回りコースの3コーナー手前からスタートし、すぐに緩やかなカーブを迎える。合計6回のコーナーと2度の坂越えがある特殊なレイアウトで行われるレースだ。小回りコースのため、距離のごまかしがある程度利くともいわれるが、今週半ばに降雨があった影響で例年以上にタフさも求められそう。また、位置取りと道中の折り合いも