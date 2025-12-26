大宮駐屯地で化学防護衣を着た化学科隊員らと写真に収まる小泉進次郎防衛大臣（画像：小泉防衛大臣の公式X〈@shinjirokoiz〉より）。乗りものニュース

小泉進次郎氏、自衛隊駐屯地で40kgのリュックを背負う体験 投稿に大反響

  • 小泉進次郎防衛大臣が23日、陸上自衛隊大宮駐屯地を視察した
  • レンジャーの養成訓練を視察し、40kgの背嚢を背負う体験動画を公開
  • SNSでは「見ているだけで腰を痛めそう」といった声が上がっている
