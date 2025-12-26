犬が『警戒吠え』をしてしまう理由 1.縄張り意識が強い 大昔の犬は人間の住居や食料を守る役割をして暮らしていました。現代の犬にもその性質は受け継がれ、自分の住居や仲間に危険がせまったら警戒して吠えます。 家の前を人が通ったり宅配便が来たりするだけで吠えてしまう犬は、縄張り意識が強いと考えられます。 個体差はありますが、特に番犬や護衛犬として働いていた犬種は警戒心が強く吠えやすいです。柴犬やグレ