冬型の気圧配置や上空の寒気が強まる影響で、北海道内では日本海側を中心に雪や風が強まる見込みです。札幌市内でも午後になって雪が強まってきました。いまの北区の様子を伝えてもらいます。札幌市北区篠路・石狩街道、国道２３１号沿いに来ています。この時間ほとんど雪は降ってはいないんですが、非常に風が強いんです。そのため、降った雪が風で巻き上げられる状態。立っていますと雪が顔に当たりまして、痛い、寒い、目を開け