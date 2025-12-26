北海道内では１２月２５日夜から歩行者が車にはねられる事故が相次ぎ、札幌市と留萌市であわせて男女２人が死傷しました。事故があったのは留萌市南町１丁目の国道です。２６日午前６時ごろ、横断歩道を歩いていた男性が乗用車にはねられました。警察や消防によりますと、この事故で３０代くらいの男性が病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察は、乗用車を運転していた留萌市の会社員・高山真司容疑者を過失