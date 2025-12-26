27日、薩摩地方は晴れますが、雲が広がりにわか雨の可能性があります。大隅地方は一日晴れ、朝は氷点下まで冷え込み厳しい寒さとなりそうです。種子屋久地方は雲が多く、所によってにわか雨の恐れがあります。奄美地方は曇りがちで、にわか雨の可能性があり、沿岸では高波に注意してください。26日、大陸からの寒気で日本海や東シナ海から雪雲が流れ込み、九州北部では初雪の知らせ。県内は初雪発表なしですが、今夜は低温注意