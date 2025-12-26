¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ã»´ü·ÀÌó¤Ç¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿(C)Getty Images¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSportskeeda¡Ù¤¬¹â³ÛÇ¯Êð¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È·ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥Ï¥¤¥É»á¤Î¸«²ò¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤é¤¤µã¤­É¬»ê¡Ä¥æ¥Ë¥Û¡¼