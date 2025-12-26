マイナー・ホテルズはこのほど、「2026年 旅行トレンドレポート」を発表した。同レポートは10月1日〜20日、18歳以上の906人を対象としたアンケート調査の結果をもとにしている。アナンタラ・パラッツォ・ナイアディ・ローマ・ホテル ※イメージまず、アンケート回答者の94%が「今後1年間で、現在と同程度、もしくはそれ以上旅行する」と答えていることが分かった。そのうち、約3分の1は、2025年よりも多くの旅行を計画していると