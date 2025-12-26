日経BPコンサルティングは12月19日、3万人以上のネットユーザーが国内500サイトを評価する「Webブランド調査2025-秋冬」の結果を発表した。同調査は10月10日〜20日、企業や団体が運営する日本の主要500サイトを対象に、全国の20歳以上のインターネット・ユーザー3万5,921人が評価した。Webブランド指数 総合ランキング トップ10総合ランキングでは「Google」が2023-秋冬以来の首位に返り咲き、「楽天市場」「Amazon」が続いた。前