NTTインテグレーション(旧社名：日本情報通信)は12月18日、ServiceNowを活用した「脆弱性管理スターターパッケージ」の提供を開始した。SecOps と ITOps の統合へ同サービスは、ランサムウェア等の脅威から企業を守るため、分散するITデバイスの脆弱性管理体制を最短2カ月で構築するもの。背景には、深刻化するサイバー攻撃とセキュリティ人材の不足がある。同パッケージは、、IT運用(ITOps)とセキュリティ運用(SecOps)を統合し、