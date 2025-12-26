サンワサプライは、2つのヒンジを搭載し、角度と高さが無段階で調整できるノートパソコン用スタンド「PDA−STN89S」を発売した。360度回転台座によって、画面共有や省スペースでの利用も可能。姿勢改善や放熱にも配慮し、長時間のデスクワークを快適にサポートする。本体にマグネットが付着するため、各種マグネット製品と組み合わせて使える。同品は、ノートパソコンを載せて使えるデスクトップスタンド。パソコン使用時の視線が