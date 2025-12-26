ソニー・クリエイティブプロダクツは2026年1月7日〜2月11日、アーティスト・水森亜土のフェア『もっともっとLOVE亜土ちゃん』を、生活雑貨店「one'sterrace(ワンズテラス)」全店で開催する。もっともっとLOVE亜土ちゃん メインビジュアル同フェアは、昭和レトロと"カワイイ文化"を象徴する世界観を、バレンタインシーズンに合わせて展開する。取扱い商品(一部)期間中は、限定商品や先行販売品を含む80点以上のアイテムが集結する。