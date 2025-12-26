JCBは2025年12月26日、招待制プレミアムカード「JCB ザ・クラス」会員向けの新メディア『Only On THE CLASS』を発足した。ステータスを彩る“オンリーワン体験”の情報を、ウェブと冊子で届けるのが特徴。創刊号は同日ウェブ公開、冊子は12月末に発送し、2026年1月から会員の手元に届く予定だ。○“読む”だけでなく、“特別な体験”をセットに担当者によると、新しいメディアには「情報を届けるだけで終わらせず、実際に体験でき