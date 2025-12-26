ホテルニューグランドは、来年1月2日から、ホテル直営ショップS.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店において、数量限定の「令和8年S.Weil福袋」を販売する。カフェメニューとして人気の「ザ・コーヒー」や「S.Weilのモカソフトクリーム」を楽しめるチケットや、人気商品「コーヒービーンズチョコレート」や「フレーバーティー」など8種類（総額1万7328円）を、令和8年の正月にふさわしく8888円で販売するお得な福袋となっている