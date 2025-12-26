12月26日、脚本家の内館牧子さんが急性心不全のため、77歳でこの世を去ったと報じられた。【写真】「怪文書が出回った」内館さんとの熱愛疑惑が浮上した元大関角界を愛し続けた脚本家が死去「内館さんが亡くなったのは12月17日のことで、葬儀・告別式はすでに近親者のみで行われたそうで、来年の春にお別れの場が設けられる予定だといいます」（スポーツ紙記者、以下同）内館さんは武蔵野美術大卒を卒業後、三菱重工業に勤務。