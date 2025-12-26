歌の全国大会で最高賞を受けた熊本県宇城市出身の女性が、副知事に報告へ訪れました。 【写真を見る】「家に帰って涙が」“歌の国体”で頂点に3度目の挑戦でつかんだ内閣総理大臣賞 受賞した歌を披露したのは、宇城市出身の草野智さん（32）です。 草野さんは2025年10月、埼玉県で開催された「日本大衆音楽祭 全国大会」で、全国の予選を勝ち抜いたアマチュアシンガー約100人のうち、1人だけを対象とした内閣総理大臣賞