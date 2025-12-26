脚本家の内館牧子さんが亡くなりました。77歳でした。脚本家の内館牧子さんは12月17日、急性左心不全のため東京都内の病院で亡くなりました。77歳でした。秋田県出身の内舘さんは、武蔵野美術大学を卒業して1988年に脚本家デビューし、フジテレビのドラマ「都合のいい女」やNHK連続テレビ小説「ひらり」など多くのドラマを手がけました。また、相撲では女性で初めてとなる横綱審議委員会の委員にも就任しました。修士課程で入学し