IBFフライ級世界戦の前日計量を終え、ポーズをとる王者の矢吹正道（左）と挑戦者のフェリックス・アルバラード＝26日、愛知県国際展示場国際ボクシング連盟（IBF）フライ級タイトルマッチの前日計量が26日、会場の愛知県国際展示場で行われ、チャンピオンの矢吹正道（緑）、挑戦者のフェリックス・アルバラード（ニカラグア）はともに50.7キロで、1回でクリアした。計量を終えた両者は近距離でにらみ合った後、がっちり握手。