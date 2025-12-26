「年末寒気」の影響で日本海側では北陸や山陰を中心に大雪となっています。帰省や旅行で車の立ち往生などの交通障害に警戒してください。今シーズン最強の寒気が流れこんでいる影響で、25日夜から日本海側を中心に大雪になっています。長野・小谷村では26日だけで62?、兵庫・兎和野高原では43?降り積もりました。住民からは「明け方から降り始めたと思うが、いっきにこんなに積もるとはびっくり」「いきなりこんなにいっぱい降って