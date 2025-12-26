脚本家の内館牧子さんが17日、急性左心不全のため77歳で亡くなったことを受け、俳優の石田ひかりさん（53）が26日、所属事務所を通じてコメントを発表しました。内館さんが脚本を手がけたNHK連続テレビ小説『ひらり』でヒロインを演じた石田さんは、「12月22日に『ひらり』の数人で集まりがあり、内館さんにまたお会いしたいねと話していた直後の訃報を、まだ受け入れることが出来ません」と、現在の心境をコメント。内館さんにつ