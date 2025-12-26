（資料写真）Ｊ１横浜Ｍは２６日、富山に期限付き移籍していたＧＫ田川知樹（２３）が札幌に期限付き移籍すると発表した。クラブを通じ、「富山での３年間で多くの経験を積み、成長することができたと感じている。自分の活躍が少しでも届くよう、全力で頑張る」とコメントした。大阪・興国高から２０２１年に横浜Ｍに加入。２３年に富山に移籍し、今季はリーグ戦３５試合に出場した。