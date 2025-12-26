高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」をめぐる事件で、中東・ドバイに逃亡し指名手配されていた、運営会社の元代表らが警視庁に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、「トケマッチ」運営会社の元代表・小湊こと福原敬済容疑者と元従業員の中山大志容疑者です。警視庁によりますと、福原容疑者らは2023年8月ごろ、「トケマッチ」利用者の男性からロレックスの腕時計15本、あわせて時価1800万円相当をだまし取っ