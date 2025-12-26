ストレスを解消したいとき、手軽に取り組める方法はなんだろうか。脳神経科学者の毛内拡氏は「『たった6分間でストレスレベルが最大68％低下した』という研究結果が出ている行動がある」という――。※本稿は、毛内拡『読書する脳』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／78image※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／78image■ぼんやりしているときに活発化する脳の回路脳の持つ特性としてご紹介したいの