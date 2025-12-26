ローソンは2026年1月6日より、全国のローソン店舗(※)で『学園アイドルマスター』のキャンペーン第2弾を実施する。本キャンペーンでは対象商品を購入すると先着・数量限定でミルクステージドレスをテーマにした衣装の可愛いアイドル達のオリジナル景品がもらえる企画や、オリジナルグッズの販売などを行う。○先着・数量限定でもらえるオリジナルクリアシート(全7種・各店計28枚)2026年1月6日7:00〜1月19日(または景品がなくなり次