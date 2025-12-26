ラディウスは、2026年1月7日の10時から「ラディウス福袋2026」を、radius ONLINE SHOP限定・数量限定で販売する。猫イヤホン＆限定お出かけポーチセット"猫イヤホン"として話題のラディウス人気製品「NEKO true wireless earphones HP-C28BT」に、限定特典「お出かけポーチ」をつけた特別な福袋が登場する。「お出かけポーチ」は前面がクリア素材で、中に入れたイヤホンの姿が見える仕様となっており、カラビナ付きで持ち運びにも