BACONは2026年1月23日〜2月23日、猫クリエイターが集結する合同写真展・物販展「ねこ休み展 冬 2026」を、東京・浅草橋のTODAYS GALLERY STUDIO.で開催する。展示作品：アルとジル11年目を迎える「ねこ休み展」では、SNS未公開作を含む全展示が新作となり、新たに「アルとジル」「ニッカとカクニ」といったスター猫も初登場する。ニッカとカクニ「Muu(@muu_daybyday)」「むぎめし家(@mugimeshi323)」「うにちゃん(@unicouniuni3)」