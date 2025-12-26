吉田カバンは、兵庫県神戸市中央区三宮町に新たなコンセプトストア「PORTER KOBE」を2026年1月10日にオープンする。オープン当日は「G-SHOCK×POTR」コラボモデルの同時発売を予定。PORTER KOBEは、自然と都市が融合する港町・神戸三宮に立地し、ホテルのロビーやライブラリーをイメージした内装。モルタル、大理石、ラタンなど多様な素材を取り入れ、既存のPORTER STOREとは異なる唯一無二の雰囲気を追求するとしている。PORTERの