あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「微粒子レベルで存在する」の略語は？「微粒子レベルで存在する」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字ですよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「微レ存」でした！微レ存とは、「非常に低い確率だがゼロではないこと」を意味するネット用語で