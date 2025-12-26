ＦＣ東京は２６日、新潟からＤＦ橋本健人を完全移籍で獲得したと発表した。２５歳の左ＳＢ・橋本は神奈川県出身で、横浜ＦＣユースから慶大を経て、２０２０年にＪ２山口でプロ生活をスタート。２３年に横浜ＦＣ、２４年前半は徳島に在籍し、２４年夏から新潟でプレーした。２４年の半年間は、松橋力蔵監督の指導を受けている。２５年はリーグ２７試合に出場した。新天地のＦＣ東京を通じて「みなさんとともに新たな景色を見