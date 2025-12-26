東宝は２６日、東京・日生劇場で上演中のミュージカル「十二国記―月の影影の海―」の同日１３時公演を中止したと公式Ｘ（旧ツイッター）で発表した。「出演者の急な体調不良のため、やむを得ず中止とさせていただきました」と説明し、「ご迷惑とご心配をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございません」と謝罪した。同作は小野不由美氏によるファンタジー小説シリーズが原作のミュージカルで、元宝塚花組のトップスターで女