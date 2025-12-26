今年のＭー１グランプリで頂点に立ったお笑いコンビ「たくろう」が、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）に出演することが２６日に決まった。２１日にＭー１王者に輝いてから、わずか１０日後に紅白出演。人生激変ぶりに、きむらバンドは「さすがにエグい」「ドリームすぎる」と驚きが止まらなかった。たくろうは、紅組・水森かおりの「大阪恋しずく〜紅白ドミノチャレンジ２０２５〜」を盛り上げるために