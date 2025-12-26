友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は価値観の違いについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞社会人3年目のあいが当時付きあっていた彼とのお話。将来の話をした彼氏とあいは、「将来は地方に帰りたい」という彼氏とのズレが発覚し……？原案：Ray WEB編集部作画：なぁライター Ray WEB編集部あわせ