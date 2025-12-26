クリスマスマーケットの様子（１２日県立アリーナ周辺） 香川県は、高松市のあなぶきアリーナ周辺で今月12日から25日まで開催した「KAGAWA Christmas Market 2025（クリスマスマーケット）」に約45万3000人が来場したと明らかにしました。1日平均で約3万2000人が訪れたということです。 会場にはヨーロッパの村を再現した山小屋が約20軒並び、食事や雑貨などを販売するなどしました。サン