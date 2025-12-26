1970年代の芸能界において「女優は脱いで一人前」とさえ言われていた。2025年11月に12枚目のイメージDVDを発売したばかりの西本ヒカル（25歳）は、現在はグラドルとして活動しながら本格的に女優として活躍する日を夢見ている。【写真を見る】黒髪ストレートでニットワンピ姿、スーツも着こなした西本ヒカル「最近よく、事務所の社長と覚悟について話すんです」覚悟とは何かと問うと「『すべてをさらけ出す』覚悟です」と言う