先日、HKT48の元メンバーでタレント活動を行っている田中菜津美さんのTikTokがSNSで話題となりました。それは田中さんがファンと行くバスツアーの様子を映した動画で、そこにはシニア層の男性ばかりが集まっており、SNSでは「もはや介護」といったコメントが相次いでいたのです。◆「もはや介護」SNS騒然のバスツアー12月、田中さんが自身の開催したバスツアーをTikTokにアップしたところ、それが切り抜き動画としてX上で大拡散。