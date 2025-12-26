オリックスは２６日、来年１月１日付の人事異動を発表した。管理本部総務部担当部長と球団本部国際渉外部アジア担当を兼務した中村潤氏、球団本部編成部プロ調査グループ長を務めた宮田隆氏らが退職。久保充広球団本部管理部長に球団本部副本部長、山口和男球団本部編成部アマチュアスカウトグループ長にプロ調査グループ長の肩書きがそれぞれ加わることとなった。また、今季限りで現役引退した巨人・近藤大亮投手は管理本部広