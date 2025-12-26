4月30日の夜、川崎市内にある一軒家の床下収納スペースから同市に住む岡崎彩咲陽（あさひ・当時20）さんの遺体が見つかった。その後、神奈川県警は元交際相手でこの家に住む白井秀征被告（28）を逮捕。男はすでに殺人罪、ストーカー規制法違反などで起訴されている。【証拠写真】白井秀征被告が”不法侵入”したと思われる足あと彩咲陽さんは昨年6月以降、被告のつきまとい行為や暴力に悩まされており、県警に繰り返し相談。同