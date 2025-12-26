NHKは26日、大みそか「第76回紅白歌合戦」（後7・20）の曲順を公式サイトで発表し、見どころを紹介した。乃木坂46は前半、M！LKの後に登場し、7月発売の39枚目シングル「Samenumbers」を披露する。タイトルにちなんで、視聴者参加企画も実施する。「楽曲のパフォーマンス中にメンバーが出す数字に合わせて、視聴者の皆さんがリモコンの同じ数字を押していく視聴者参加型のチャレンジ企画です」と説明。視聴者が獲得した得